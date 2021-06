Veľa krát mi chýba šťastie

Každý chce byť šťastný. Každý sa chce cítiť dobre a príjemne. Každý má radšej šťastie ako nešťastie. Tak prečo sme teda často nešťastný? Chcem sa s vami teraz podeliť o moju skúsenosť so šťastím.

Viem, že moje nálady sa striedajú.

Každý deň mám inú náladu. Niekedy nahnevanú a mrzutú, inokedy veľmi radostnú až bezstarostnú. Aj smutné nálady mávam. Kedy sa však cítim šťastný? Šťastný sa cítim, keď som nejak spokojný. Spokojný sám so sebou, so svojím okolím. Niečo sa mi podarí, stretnem osobu ktorú mám rád a teším sa, že s ňou môžem byť. Cítim šťastie keď vidím, že ma ľudia okolo mňa majú radi a keď mi dávajú pozornosť. Veľmi rád som niekedy stredobodom pozornosti. Veľa krát mi však chýba šťastie. Naozaj mi veľa krát chýba šťastie? Idem to práve teraz preskúmať.

Zo skúsenosti viem, že šťastný nemôžem byť stále.

Zažil som dni alebo aj týždne, kedy som sa cítil šťastný takmer stále. Avšak akosi to šťastie potom vyprchá a už nie je. Odrazu už nie som ďalej šťastný. A nevadí mi to. Zvykol som si. Niekedy to úžasné šťastie plné radosti a lásky vystrieda úplný opak. Frustrácia, zlosť, beznádej, hlboký smútok, plač, pocity pri ktorých nechcem nikoho vidieť.

Chcem byť sám. Sám so sebou, so svojimi zúrivými pocitmi, so svojimi zúrivými priateľmi.

Nazval som ich priateľmi, pretože ich veľmi dobre poznám. Ba čo je najzaujímavejšie, mám ich aj rád. Nie sú vôbec na zahodenie. Mám pocit že čím viacej sa s nimi priatelím, tým viac ich aj spoznávam. Spoznávam prečo sú v mojom živote. Kto ich vychoval, kto ich živý a prečo ich živý.

Prázdnota

Jeden z týchto mojich priateľov sa volá prázdnota. Keď som s ňou na potulkách a prežívam s ňou svoje dni, objavujem vďaka nej úžasné veci. Raz sa mi stalo, že som mal túžbu už nikdy nebyť šťastný. Našiel som útechu v prázdnote, v utrpení, v nešťastí. Šťastie je teda aj v nešťastí, by som povedal. Nie je to absurdné?

Pri zemi je veľa šťastia

Neviem prečo ale pri zemi je veľa šťastia.

Lebo keď lietate vo výšinách je to nádherné ale raz musíte pristáť, aby ste doplnili sily.

Nezakazujem nikomu lietať. Nech si každý robí čo chce, predsa. Ľahko mi to je takto povedať ale pravdou je, že nikdy nezabránim druhým v tom, aby hľadali aj oni svoje šťastie. Ja sám som však teraz nohami na zemi a pozerám sa na svet z ľudskej perspektívy. Teda z výšky asi jeden meter a osemdesiat centimetrov. Musím povedať, že je to viac nešťastné ako šťastné.

Čím sa končí šťastie?

Mám pocit že šťastie má dva konce. Jeden koniec je tam kde začína iné šťastie a druhý koniec je tam kde začína smrť. Smrťou nadobro skončí všetko naše šťastie. Aspoň to, ktoré sme doteraz poznali. Všetky naše predstavy o šťastí sa pominú a už to šťastie, ktoré sme tak dobre možno poznali tu na zemi, nahradí niečo neznáme. Očakávať niečo neznáme a byť skeptický voči šťastiu ktoré poznáme? Môže byť niečo také vôbec šťastím? Určite áno. Ale iba vtedy keď prijmem aj to šťastie, ktoré ma stretne na rohu ulice.

Môže to však byť aj bláznovstvom. Ako sa dá očakávať šťastie od niečoho neznámeho, nepreskúmaného? Pre niekoho, niečo také znie až príliš sureálne. Pre iného je to šťastím. Šťastie je všade tam kde šťastie má byť. Nikdy šťastie nenájdem tam kde nie je.

Čo je lepšie, hľadať svoje šťastie, alebo len tak žiť? Obidve, pretože aj len tak žiť, môže byť šťastím.

Až príliš veľa vecí som dostal. Všetko môžem, keby som chcel. Môžem povedať hocičo a hocikomu.

Nič však nie je zadarmo. Až na šťastie, to je vždy a pre každého zadarmo.

Na záver

Dúfam že moja skúsenosť so šťastím bola zrozumiteľná. Bol to vlastne sloh do školy ktorý som prepísal nejako, viac čitateľne do tohto blogu. Myšlienky, ktoré sa mi najviac páčili som zvýraznil kurzívou, aby neostali len tak zahrabané v texte. Bola to pre mňa náročná téma, pretože jej stále veľmi dobre nerozumiem. Ale chcel som sa podeliť aspoň trochu s tým čo sa mi zatiaľ o šťastí podarilo objaviť.